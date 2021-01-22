إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بسبب تركيب شبكة تقوية محمول أعلى سطح برج بالدقهلية

أصيب عدد من المواطنين؛ بسبب مشاجرة على تركيب شبكة تقوية محمول بالدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة بحدوث مشاجرة وإصابات بمنطقة عزبة الصفيح دائرة القسم.



وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من: (طرف أول) "محمد أ." 39 سنة، مكانيكى، مصاب بجرح قطعى في القدم اليمنى، وشقيقه "محمود" 32 سنة، ميكانيكى، مصاب بجرح قطعى في كف اليد اليسرى، ويقيمان بذات العنوان، و(طرف ثان) "عبدالحكيم م." 30 سنة، مهندس تركيب شبكات ومقيم دائرة مركز أبو كبير الشرقية، و"عيد ط."31 سنة، مقيم دائرة مركز سمنود بالغربية، و"عمر أ." 31 سنة، مقيم دائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة، و"خالد م." 24 سنة، مقيم دائرة مركز الزقازيق الشرقية، و"أشرف ح." 39 سنة، مقيم منطقة عزبة الشال دائرة القسم، مصاب بجرح قطعى في اليد اليسرى، فنيين تركيب شبكات بإحدى شركات الاتصالات.



وسبب المشاجرة أنه عقب انتهاء الطرف الثانى من تركيب شبكة تقوية المحمول أعلى سطح برج كائن بذات المنطقة ملك "عبدالمجيد م."، واعتراض الطرف الأول وبعض أهالى المنطقة على ذلك؛ حدثت مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة؛ ما أدى إلى إصابة الأول والثانى والسابع.



ونتج من ذلك سقوط عرق خشبى من أعلى سطح برج ألقاه الرابع على "كابل كهرباء"، ما أدى إلى انقطاعها وانقطاع الكهرباء عن البرج المشار إليه، وجارى الإصلاح.



وبسؤال طرفي المشاجرة، أيدوا مضمون الفحص، وتبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدى كل منهم على الآخر، وتم إخطار حى شرق المنصورة لإجراء المعاينة اللازمة، وبيان ما إذا كان قد صدر ثمة تراخيص بتركيب تلك الشبكة من عدمه، وتم إخطار هندسة كهرباء شرق لإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ اللازم.



يشار إلى سابقة تحرير المحضر رقم 31/12021 إدارى القسم بتاريخ 17 يناير الجارى، بشأن حضور بعض أهالى ذات المنطقة وتضررهم من مالك العقار المشار إليه؛ لقيامه بتركيب شبكة تقوية أعلى سطح العقار "تم الإخطار"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 787 / 2021 جنح قسم ثان المنصورة.