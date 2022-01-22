العراق: انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الطاقة النظيفة غدا

أعلن نائب رئيس لجنة الطاقة الوزارية، وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة غدا الأحد.



وقال عبد الجبار، في بيان صحفي، إن المنتدى، الذي يقام تحت شعار "الطاقة المتجددة.. هبة الطبيعة التي لا تنضب"، يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال.



وذكر أن وزارات النفط والكهرباء والبيئة وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق بينها غاز الجنوب، وغاز البصرة، وشل وسيمنس للطاقة، وشلمنجر وبيكرهيوز، وتوتال وغيرها ستشارك في أعمال المنتدى في خطوة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال.



وأكد الوزير أن المشاركين سيناقشون محاور وبرامج متعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم، والخطوات الواقعية لإقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة إضافة إلى الرؤى والآفاق المستقبلية، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة.



وكان العراق أبرم خلال الأشهر الماضية سلسلة عقود مع شركات عالمية في إطار برنامج للتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وإيقاف عمليات حرق الغاز.