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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ أغاني المهرجانات فن شعبي مدني وصياغة مصرية عجيبة وعظيمة وفن جديد صنعه المصريين.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "المهرجانات هي أغاني الأحياء الشعبية والحواري والشوارع المصرية حين تغنى، وزي ما فى فن طالع من الريف والصعيد بقى فى فن شعبي طالع من المدن".

وأوضح أن فن الراب عبارة عن نوع جديد من الفنون يغنيه شباب غاضب ومحتج ورافض ويعبر عن جيله وثقافته وهو حر.

وتابع: "لا يجب أن يقترب أحد لفن الراب بالمنع ومن الجيد أن هؤلاء الشباب اختروا هذا الغناء تعبير عنهم".

وأكمل: "أغاني المهرجانات لابد أن نفرح بها لأنه فن مصري أذيع فى العالم ويُقلد في الدول العربية ومطربيه يتم استضافتهم فى الدول العربية، فضلا عن أن هناك دول افريقية تغنى المهرجانات".

وأكّد أن مغني المهرجانات يقدمون أغنيات واقعية من البيئة والمجتمع الذي يعيشون فيه.