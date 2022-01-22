طارق رضوان: مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي يعزز أهداف الاستراتيجية الوطنية

رحب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023.

جاء ذلك وفقا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وقال رضوان، في بيان له اليوم، إن هذه الخطوة تعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في كيفية التوزيع العادل لثمار التنمية، ويأتي هذا ليعزز أيضا من تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.