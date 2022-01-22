نوال الزغبي عن تحول رصيدها من 17 مليون دولار إلى صفر: أهم حاجة صحتي

تحدّثت الفنانة نوال الزغبي، عن شعورها حينما تم إبلاغها بأن رصيدها في البنك تحول من 17 مليون دولار إلى صفر.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "تضايقت من صعوبة الموقف لكن أنا مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير.. وأنا عديت الموقف صحيح زعلت كتير واضايقت وانقهرت ولكن رأيت إن ربنا هو اللى بيعطي".

وأضافت أنها مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينزع، وتابعت: "ربنا هو اللي بيأخذ ويعطي ويُترك له كل شيء وأشكره فى جميع الحالات، وربنا هو اللي بيقرر هيعمل فيا إيه وبعد صبري ربنا عوضني، والفلوس إحنا اللى بنعملها وأهم شيء صحتي وأولادي كويسين".

في شأن آخر، تحدثت عن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجل خوفا من الطلاق، قائلة: "اللى يفرض فى كرامته ميتزعلش عليه ولو مت من الجوع كرامتي اهم شيء في الحياة ولا يمكن التفريط فيها".