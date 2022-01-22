الصحة: 65% من حالات الإصابة بكورونا لا تظهر عليهم أعراض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تشهد ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من زيادة معدل الإصابة إلا أن هناك ندرة في الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن منذ الموجة الرابعة من فيروس كورونا وشهدت الدولة انكسار في معدل دخول الحالات إلى المستشفيات، لافتًا إلى أن 60 لـ 65% من حالات الإصابة بفيروس كوورنا لا تظهر عليهم أعراض.

وعن الاجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن القادمين إلى مصر، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك توسعة في الشهادات غير الحاصلين على اللقاح للدخول إلى مصر، بالإضافة إلى أن المطارات السياحية لديها قدرة على إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك فحوصات طبية جديدة تم اعتمادها في المطارات يتم إجرائها في 15 دقيقة تكشف مدى إصابة القادم إلى مصر من عدمه، وإذا تم ثبوت الإصابة يتم عزله في إحدى الفنادق حتى يتماثل للشفاء.