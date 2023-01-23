وزير الخارجية السويدي يدين حرق المصحف: الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة

علق وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، على واقعة حرق سياسي يميني متطرف لنسخة من القرآن خلال احتجاج خارج السفارة التركية في ستوكهولم، يوم السبت الماضي.

ووصف وزير الخارجية الاستفزازات المعادية للإسلام بـ"المروعة"، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة.. تتمتع السويد بحرية تعبير بعيدة المدى، لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، اؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها".

ووقعت حادثة إحراق المصحف الشريف خلال واحدة من مظاهرتين أعطت لهما الحكومة السويدية الضوء الأخضر من قبل شرطة العاصمة ستوكهولم لتنفيذها خارج السفارة التركية، وفقا لشبكة CNN الأمريكية.

وأظهرت مقاطع الفيديو السياسي اليميني السويدي الدنماركي المناهض للهجرة، راسموس بالودان، وهو يخاطب مصورًا حاملا نسخة من القرآن، وبعد إلقاء خطابه قام بإشعال النار في الكتاب بولاعة، وهو ما أثار ضجة كبيرة، حيث انهالت الإدانات العربية والدولية للموقف المشين.

وأعربت مصر عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مخاطر انتشار هذه الأعمال، التي تسيء إلى الأديان، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، داعيةً إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات المتطرفة، التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.