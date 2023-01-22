تقرير: الأهلي في مفاوضات سرية لضم علي ساماتا

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقبل التوجه إلى المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وكشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي بدأ في مفاوضاته مع التنزاني مبوانا علي ساماتا مهاجم فنربخشة التركي المعار حاليا إلى صفوف جينك البلجيكي للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت صحيفة «Aksam» التركية على أن الأهلي يجري حاليا مفاوضات سرية مع إدارة فنربخشة للحصول على خدمات ساماتا، خاصة وأن عقد اللاعب سينتهي مع الفريق التركي بنهاية هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي فنربخشة لديها الرغبة في بيع اللاعب والذي تم التعاقد معه قادما من صفوف أستون فيلا مقابل 6 مليون يورو، وبعدها تمت إعارته إلى كلا من رويال أنتريوب وجينك البلجيكيين.

وأوضحت الصحيفة التركية أن النادي الأهلي يبحث عن مهاجم بمواصفات متميزة وحددت ميزانية 2.6 مليون يورو ويمكن استعارة اللاعب بنية البيع في يونيو المقبل.

وكان مبوانا على اعتاب الانتقال لنادي الزمالك عام 2016 عندما كان لاعبا ضمن صفوف مازيمبي الكونغولي، إلا أن المفاوضات بين كلا الناديين لم تكلل لها النجاح لينتقل اللاعب للدوري البلجيكي.