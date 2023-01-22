تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

واطمأن على انضباط اللجان وحسن سير الامتحان بداخلها، موجها بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية، أن ١٢٥ ألفا و٢٤٧ طالبا وطالبة، أدوا امتحاني اللغة الإنجليزي "فترة أولى" والتربية الدينية "فترة ثانية" في ٥٩٥ لجنة، وأدى ٦٣٧٧٥ طالبا بالصف الأول الثانوي امتحاني الفيزياء والجغرافيا في ٢٠٠ لجنة.

وبدوره، صرح رئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، بأن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من صعوبة الأسئلة والامتحان في مستوى الطالب المتوسط والامتحان شاملا لأجزاء المنهج.

وأشار إلى أن غرفة العمليات رصدت عددا من المخالفات باللجان أبرزها أداء طالب الامتحان مكان والده "منازل" في الصف الثالث الإعدادي بمدرسة الملاح الإعدادية المشتركة، وحالات غش بالهواتف في إدارة نبروة وطلخا وشربين وغرب المنصورة التعليمية، في إدارة المنزلة ألقى طالب ورقة الأسئلة من نافذة اللجنة، وأخذها أحد المارة بغرض الغش.

وحررت محاضر بجميع الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.