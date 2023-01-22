منتخب موزمبيق يبلغ دور الثمانية بأمم أفريقيا للمحليين رغم الخسارة من الجزائر

بلغ منتخب موزمبيق دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالجزائر، رغم خسارته أمام المنتخب الجزائري بهدف دون رد، ومستفيدا من فوز ليبيا على إثيوبيا 3/1، اليوم السبت، في ختام المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وتصدرالمنتخب الجزائري مجموعتها بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط محققا العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد موزمبيق عند أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة على المنتخب الليبي الذي حقق فوزه الأول في البطولة، فيما أنهى المنتخب الإثيوبي المنافسة في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعلى ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية وأمام أكثر من 35 ألف متفرج، سجل المدافع حسين دهيري، هدفا برأسية جميلة عند الدقيقة السابعة مانحا التقدم لـ" الخضر"، وهو الهدف الذي ظل صامدا حتى نهاية المباراة رغم المحاولات العديدة من الطرفين.

من جهته، قلب منتخب ليبيا تأخره بهدف إلى فوز 3/1 على نظيره منتخب إثيوبيا في المباراة التي جمعتهما على 19 مايو 1956 بمدينة عنابة شرقي الجزائر.

والفوز هو الأول للمنتخب الليبي الذي كان خسر مباراتيه أمام الجزائر ( صفر/1)، وموزمبيق ( 2/3).

أحرز قاتوش بانوم، هدف التقدم لإثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 39، لكن علي عرقوب، عدل النتيجة للمنتخب الليبي بعد مرور خمس دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، أضاف عبد العاطي عباسي ، ومحمد سالتو الهدفين الثاني والثالث لليبيا في الدقيقتين 50 و78 على التوالي.

وفي دور الثمانية، يلتقي المنتخب الجزائري مع ثاني المجموعة الثانية على ملعب " نيلسون مانديلا"، فيما يلعب المنتخب الموزمبيقي مع أول المجموعة الثالثة على ملعب الشهيد " سليمان داودي- حملاوي" بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر.