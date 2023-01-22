الشرطة التشيكية تحقق في تهديدات ضد مرشح للانتخابات الرئاسية

قالت الشرطة التشيكية ، يوم السبت، إنها تحقق في رسالة تهديد مجهولة المصدر تلقاها المرشح الرئاسي أندريه بابيش.

وأبلغ بابيش وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" بأن الرسالة تحتوي على ذخيرة حية وإهانات صريحة.

وقال بابيش، الملياردير الذي أسس حزب "أنو 2011"الشعبوي من تيار يمين الوسط، إن مثل هذه التهديدات ضد مرشح سياسي وعائلته لا ينبغي أن يكون لها مكان في مجتمع حر.

ويواجه بابيش السياسي المستقل بيتر بافيل، وهو جنرال عسكري متقاعد ومسؤول سابق كبير في حلف شمال الأطلسي"ناتو"، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسة التشيكية نهاية الأسبوع المقبل.

وأدان بافيل وسياسيون تشيكيون كبار التهديدات ضد بابيش.

يشار إلى أن منصب الرئيس في جمهورية التشيك، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي برلماني، سلطاته شرفية إلى حد كبير.

وتشير استطلاعات الرأي حاليا إلى أن كفة بافيل هي الأرجح في الانتخابات، على الرغم من أن المراقبين ما زالوا يعتبرون بابيش لديه فرصة للفوز.

وانتقد بابيش بشكل واضح خلال حملته دعم بافيل لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، دافعا بأن مثل هذا الدعم الصريح يهدد بجر جمهورية التشيك إلى حرب مع روسيا. وبدلا من ذلك، قال بابيش إنه يود التوسط في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في براغ إذا تم انتخابه.