كوبر يثق في قدرة لاعبي سوريا على الصعود لثمن نهائي أمم آسيا

أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا ثقته الكبيرة في قدرة منتخبه على الفوز على نظيره الهندي في كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

ويلتقي منتخب سوريا مع منتخب الهند، غدا الثلاثاء، على ملعب (البيت)، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في قطر.

وحجز منتخب أستراليا مقعده في دور الـ16 مبكرا، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان، فيما يحتل منتخب سوريا المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويقبع المنتخب الهندي في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وتعادل منتخب سوريا بدون أهداف مع منتخب أوزبكستان في الجولة الأولى للمجموعة، قبل أن يخسر صفر / 1 أمام أستراليا في الجولة الماضية.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، اليوم الاثنين، إن مواجهة الهند مهمة للغاية للمنتخب السوري، الذي ظهر بشكل جيد في المباراتين السابقتين، مشيرا إلى أنه يسعى للاستمرار بنفس المستوى، في إطار بحثه عن الوصول لدور الـ16 لأول مرة بعد 6 مشاركات سابقة في البطولة.

أضاف كوبر "المنتخب السوري يؤدي بصورة جيدة في الوقت الراهن، ولا نفكر في التغيير لمجرد التغيير، خاصة أن المجموعة الحالية تحتاج لمزيد من الانسجام، وعامل الاستقرار مهم للغاية ومن الضروري الاستقرار على نفس المجموعة".

شدد كوبر على أن المنتخب الهندي يلعب بقوة ويعتمد على أسلوب الضغط العالي، مؤكدا أنه لا يمكن التقليل من شأنه، وأضاف "كلا المنتخبين سيسعى للفوز بالمباراة للوصول للدول المقبل، لذا يجب على اللاعبين التركيز طوال وقت المباراة".

وأشار مدرب منتخب سوريا إلى أن الجميع يعرف أهمية المباراة، موضحا أنه حاول التعامل مع الضغوط الحالية بإيجابية والتفاؤل يسود أجواء المنتخب.

وختم كوبر تصريحاته، قائلا "تركيزنا منصب على مواجهة الغد، وسنجري بعض التغييرات التكتيكية في طريقة اللعب، وهدفنا إسعاد الشعب السوري".