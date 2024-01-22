المنتخب يخسر بهدف في الشوط الأول من مواجهة كاب فيردي

تأخر المنتخب الوطني بهدف دون رد في الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره كاب فيردي، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب فيليكس هوفوييت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

بدأت المباراة هادئة نسبيًا بين المنتخبين مع أفضلية نسبية لمنتخب كاب فيردي على مستوى الاستحواذ في وسط الملعب وتناقل الكرات، قبل أن يدخل المنتخب الوطني في أجواء المباراة ويضغط بشكل كبير في الهجوم، بحثًا عن الهدف الأول.

وجاءت أول هجمة خطيرة للمنتخب الوطني في الدقيقة 13 عن طريق عرضية متقنة من محمد هاني قابلها مصطفى محمد برأسية قوية تعلو العارضة.

حاول المنتخب من جديد عن طريق التصويبات بتسديدة من حمدي فتحي في الدقيقة 14 ترتد من جسم المدافع، ثم تسديدة من إمام عاشور في الدقيقة ذاتها يمسكها الحارس فوزينيا.

وفي الدقيقة 20 تصويبة صاروخية من عمر مرموش ترتد من حارس المرمى ويتابعها مصطفى محمد ولكن يتصدى حارس المرمى للمرة الثانية، ثم تصويبة من إمام عاشور في الدقيقة 22 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في مدافع كاب فيردي.

محاولات المنتخب الوطني استمرت عن طريق التصويبات، فحاول أحمد فتوح التسديد مرتين متتاليتين في الدقيقة 40 ولكن الكرة الثانية ارتطمت في مصطفى محمد وتحولت لركلة مرمى لصالح منتخب كاب فيردي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع تقدم منتخب كاب فيردي بهدف قاتل بعدما استلم المهاجم جيلسون تافاريس كرة داخل منطقة الجزاء استلمها بأريحية ثم سدد كرة أرضية سكنت شباك محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني.