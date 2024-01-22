وزير البترول يبحث مع وفد شركة ميدتيرا الكندية رفع معدلات الإنتاج في سيناء وكوم أمبو

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع وفد من شركة "ميدتيرا" الكندية للطاقة برئاسة ميميت كونت الرئيس التنفيذي، أنشطة الشركة في مصر وخطط عملها لرفع معدلات إنتاج البترول الخام من مناطق امتيازها في سيناء وكوم أمبو، ضمن استراتيجية العمل التي ينفذها قطاع البترول لتحسين وزيادة معدلات الإنتاج البترولي.



وذكر بيان صادر عن وزارة البترول، اليوم الاثنين، أن وفد الشركة استعرض موقف أعمالها في مناطق امتياز كوم أمبو "البركة وغرب البركة" ومناطق سدر ومطارمة وعسل بسيناء بالشراكة مع الشركة العامة للبترول وأنشطتها لتنمية وإنتاج البترول الخام، والتي حققت نتائج إيجابية مؤخرا، حيث نجحت في الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 22 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي في ضوء برنامج الحفر المكثف الذي تنفذه بمعدل حفر 8 آبار شهرياً؛ ليصل إجمالي الآبار المنتجة للشركة إلى 64 بئرا.



وأشار وفد الشركة، إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي الإنتاج إلى أكثر من 26 ألف برميل يومياً وعدد الآبار المنتجة إلى 100 بئر بنهاية عام 2024.



وأوضح أن الشركة تسلمت مناطق امتيازها في عام 2017 بـ4 آبار منتجة فقط وإجمالي إنتاج 150 برميلا يوميا، ونجحت في تحسين الإنتاج وتحقيق معدلات مميزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على كوادر مصرية للتخطيط وتنفيذ وإدارة أنشطتها في مصر.