قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الأوقاف تستعد بشكل قوي لشهر رمضان، موضحًا أن الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، أعد فريق عمل برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، للإشراف على كل ما يلزم لإحياء أيام وليالي الشهر المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن «الوزارة وجهت بالإعداد الكامل لفرش المساجد والصيانة، وجميع الأمور التي يترتب عليها شعور المصلي بجو روحاني مناسب وملائم للشهر الكريم».

وذكر أن «القطاع الديني أصدر توجيهات بالتنسيق للإعداد لملتقى الفكر الإسلامي في كل محافظة»، موضحًا أن «الملتقى الرئيسي سيكون في مسجد الحسين، بمشاركة كوكبة من أعضاء هيئة التدريس ودار الإفتاء وجامعة الأزهر وكبار العلماء؛ لإحياء ليالي شهر رمضان».

وأشار إلى أن «ملتقى الفكر الإسلامي سيعقد بالمسجد الجامع في كل محافظة»، مؤكدًا أن «الوزارة تضع خطة قوية، لتقديم دروس علم وتعزيز مقارئ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، الأمر الذي يهيأ أجواء التعبد في الشهر الكريم على أكمل وجه».

واستطرد: «وجهنا جميع الأئمة بالتخفيف على الناس مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن والأطفال، كما وجهنا بإعداد المساجد التي تقام بها صلاة التهجد والاعتكاف ليسود جو روحاني مناسب للشهر الكريم؛ يساعد على إقامة الشعائر في سلام وطمأنينة».