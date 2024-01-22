 صحة مطروح: قافلة طبية مجانية لقرية زاوية العوامة بمركز الضبعة - بوابة الشروق
الإثنين 22 يناير 2024 1:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صحة مطروح: قافلة طبية مجانية لقرية زاوية العوامة بمركز الضبعة

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 12:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 12:54 ص

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة التابعة لمركز الضبعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة التي سيجرى تنفيذها تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الجراحة، والأسنان، وأمراض النساء، التثقيف الصحي"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك