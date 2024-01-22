صحة مطروح: قافلة طبية مجانية لقرية زاوية العوامة بمركز الضبعة

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة التابعة لمركز الضبعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة التي سيجرى تنفيذها تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الجراحة، والأسنان، وأمراض النساء، التثقيف الصحي"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح.