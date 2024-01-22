الجيش الأمريكي: وفاة جنديين بعد فقدانهما خلال مصادرة أسلحة إيرانية قرب ساحل الصومال

أعلن الجيش الأمريكي، وفاة جنديين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، فقدا خلال مصادرة أسلحة إيرانية من مركب شراعي بالقرب من الساحل الصومالي منذ 10 أيام.



وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان أمس الأحد، "انتهاء عملية البحث والإنقاذ الخاصة بعنصري القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية اللذين تم الإبلاغ عن فقدهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير شرعي يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متطورة في 11 يناير، ونحن الآن نجرى عمليتي انتشال"، وأضافت أن حالة الجنديين قد "تم تغييرها إلى متوفين".



وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن الجنديين اختفيا أثناء قيام قوات بحرية أمريكية بتنفيذ "عملية صعود معقدة" على متن مركب شراعي بالقرب من ساحل الصومال في المياه الدولية لبحر العرب.



وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، في تطرقها إلي العملية، في بيان صدر في وقت سابق من الأسبوع، قد قالت إن المركب كان "ينقل بصورة غير قانونية أسلحة متطورة من إيران؛ لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن في إطار حملة الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون ضد حركة الملاحة التجارية الدولية".



وأكد بيان القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذه كانت "أول عملية مصادرة لأسلحة تقليدية متطورة فتاكة توفرها إيران للحوثيين منذ بداية هجمات الحوثيين ضد سفن تجارية في نوفمبر 2023".



وأضاف البيان، أن "توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين في اليمن ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي".



جدير بالذكر أنه منذ بداية حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر، شنت جماعة الحوثيين في اليمن هجمات متكررة على سفن شحن تقول إن لها صلة بإسرائيل في البحر الأحمر.



وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من حلفائهما، ضربة عسكرية شاملة ضد الحوثيين في 12 يناير.



ومنذ ذلك الحين، واصل الجيش الأمريكي مهاجمة مواقع للحوثيين في اليمن، وفي المقابل، تواصل جماعة الحوثي شن هجمات ضد سفن في البحر الأحمر.