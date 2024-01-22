مودي يشيد بالعصر الجديد في الهند بافتتاح معبد هندوسي كبير

حقق رئيس الوزراء ناريندا مودي، وعدا سعى حزبه إلى تحقيقه منذ عقود طويلة من خلال افتتاح معبد هندوسي مثير للجدل في شمال الهند اليوم الإثنين، مما يمثل علامة فارقة جديدة في مشروع الزعيم الشعبي لإعادة صياغة الهند كأمة هندوسية أكثر جرأة.

وخطف مودي، الأضواء في حفل افتتاح معبد رام في أيوديا، حيث جمع بين الدين والسياسة والعرض المبهر بأسلوب تميز به رئيس الوزراء، واصفا هذا اليوم بأنه "فجر حقبة جديدة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا الحدث يساعد مودي في إطلاق حملته لقيادة الهند لولاية ثالثة في الانتخابات المتوقعة في غضون أشهر.

ومع انطلاق الحفل حوالي الساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، دخل رئيس الوزراء إلى الحرم الداخلي وأدى سلسلة من الطقوس أمام تمثال تم سبكه حديثا للإله الهندوسي رام، وهو تمثال يبلغ طوله حوالي 4 أقدام (1.2 متر) مطلي بالذهب ومغطى بالزهور، ويحيط به كهنة يرتدون الأردية برتقالية اللون التقليدية.

وفي وقت لاحق، ألقى مودي كلمة أمام حشد مكون من أكثر من سبعة آلاف ضيف، من بينهم رجال أعمال كبار مثل موكيش أمباني وأيقونة بوليوود أميتاب باتشان وغيرهم من النخب.

وذكرت وكالة بلومبرج، أنه قد تم بناء المعبد على موقع مسجد يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر هدمته حشود هندوسية في عام 1992، وكان المعبد منذ فترة طويلة بمثابة رمزا لنضال القوميين الهندوس، الذين يعتقدون أن المسجد بني على موقع معبد هندوسي أقدم.

ويعتقد متعصبون، أن الموقع هو مسقط رأس الإله الهندوسي رام. وبعد معركة قانونية استمرت عقودا بين الجماعات الهندوسية والمسلمة، منحت المحكمة العليا في عام 2019 صندوق ائتماني هندوسي الملكية الكاملة للأرض.