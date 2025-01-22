ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على غزة لـ47 ألفا و161 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى "47 ألفا و161 شهيدا و111 ألف و166 جريحا" جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 19 يناير الجاري.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي إن 54 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، بينهم 53 استشهدوا في أوقات سابقة وانتشلت جثامينهم خلال الساعات الـ 24 الماضية، و"شهيدا متأثرا بإصابته" إضافة إلى 19 إصابة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت الوزارة بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47161 شهيدا و111166 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة دمارا واسعا، مع وجود أكثر من 14 ألف فلسطيني في عداد المفقودين.

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلاله التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.