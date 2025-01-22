سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنظر محكمة جنح أوسيم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رجب عمران لاعب كرة قدم بفريق طلائع الجيش، في اتهامه باصطدام 3 أشخاص والتسبب في وفاة اثنين منهم أعلى الطريق بمنطقة أوسيم.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، أخلت سبيل اللاعب المتهم بكفالة 100 ألف جنيه، في قضية اصطدامه بسيارته 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" مما تسبب في وفاة اثنين منهم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة ماركة "رانج روفر" قيادة رجب عمران لاعب كرة قدم بفريق طلائع الجيش بـ 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسيكل"، وتسبب الحادث في إصابة مستقلي الدراجة النارية، ونقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، وتوفي اثنين منهم خلال تلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.