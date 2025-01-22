تنفيذ أكثر من 300 عملية اعتقال في أول أيام عمل وكالة الهجرة تحت إدارة ترامب

كشفت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاباما، السيناتور الجمهورية كاتي بريت، عن تنفيذ أكثر من 300 عملية اعتقال لمهاجرين غير شرعيين في المداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، في أول أيام عملها بعد صدور أوامر تنفيذية من الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وسلطت بريت، عبر منصة "إكس" الضوء على نتائج أول يوم عمل للوكالة تحت إدارة ترمب، ووصفت الأرقام بأنها دليل واضح على التزام الإدارة بوعود حملتها الانتخابية بإعادة الأمن إلى الحدود وتطبيق قوانين الهجرة.

وقالت: "وعود قُطعت ووعود وُفيت بها! كان اليوم الأول الكامل لتطبيق قوانين ICE تحت إدارة ترمب أكبر من أي يوم خلال 4 سنوات من إدارة بايدن".

وأوضحت أن عملاء ICE اعتقلوا 308 أشخاص من الأفراد غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن "العمليات أثبتت نجاحها، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة، إذ أسفرت عن القبض على العديد من الأفراد المطلوبين لارتكابهم جرائم شنيعة مثل القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي والخطف"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشارت إلى تعاون الوكالة مع السجون المحلية في جميع أنحاء البلاد لنقل ما يقرب من 300 معتقل إضافي غير موثق إلى الحجز الفيدرالي، معتبرة أن هذا النهج يظهر التزام الإدارة بإعطاء الأولوية للسلامة العامة من خلال ضمان احتجاز هؤلاء الأفراد بدلاً من إطلاق سراحهم في المجتمعات.