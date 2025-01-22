مصدر لـ سي إن إن: الآلاف من قوات الجيش الأمريكي تتحرك نحو الحدود الجنوبية

قال مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، الأربعاء، إن الآلاف من القوات التابعة للجيش الأمريكي تحركت من أجل الانتشار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمحاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

ولم يوضح المصدر للشبكة نوع وعدد العتاد العسكري الذي تحرك نحو الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن القوات التي ستنضم إلى الحدود الجنوبية ليست لها مهام إضافية عن القوات المتواجدة هناك، فيما أشار إلى أنه من المتوقع أن يتم إرسال قوات أيضاً إلى الحدود الشمالية مع كندا.

وأبلغ أحد المسئولين الشبكة الإخبارية الأمريكية بأنه من المتوقع نشر المزيد من القوات على الحدود في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية.