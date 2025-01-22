كولر: التعادل أمام فاركو نتيجة عادلة والكل يرى وضع الفريق

يرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أن التعادل مع فاركو نتيجة عادلة، وفقًا لمجريات المباراة، مشيرًا إلى تأثير الغيابات الكثيرة على مستوى الفريق.

الأهلي تعادل مع فاركو 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الموقف الحالي للفريق يعكس المعاناة التي نعيشها نتيجة الغيابات الكثيرة والإصابات، وآخرها إصابة وسام أبو علي المهاجم الرئيسي في المران الأخير أمس».

وأضاف: «التعادل في في مباراة اليوم نتيجة عادلة، نعم أهدرنا العديد من الفرص ولكنها نتيجة عادلة في النهاية».

وأتم: «مستوى الفريق متراجع والكل يرى وضعنا الحالي، نعاني من إصابات كتيرة، ونكمل القائمة بلاعبين من فرق الشباب والناشئين الذين يتدربون معنا، ماذا أقول أكثر من ذلك؟».

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده للنقطة 19 في صدارة جدول ترتيب الدوري، في انتظار باقي مباريات الجولة، كما رفع فاركو رصيده للنقطة 11 في المركز التاسع من جدول الترتيب.

وتعادل الأهلي للمرة الرابعة في الموسم الحالي، فاقدًا 8 نقاط، من أصل 9 مباريات له في الموسم الحالي من الدوري، وأصبحت صدارته مهددة من الثنائي بيراميدز والزمالك أصحاب الـ17 نقطة في المركزين الثاني والثالث.