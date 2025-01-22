شيع الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية في جنازة شعبية وعسكرية مهيبة، جثمان العقيد فتحي سويلم، من قوة أمن الفيوم، والذي استشهد خلال أدائه الواجب الوطني في حادث بنك الفيوم.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، اليوم الأربعاء، من مسجد النصر بمدينة المنصورة، وتم تشييع الجثمان في جنازة عسكرية بحضور اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ودفنه بمقابر الأسرة بمنطقة جديلة.

ووصل جثمان الشهيد العقيد فتحي سويلم لمسجد النصر، ملفوفا في علم مصر لتشييعه لمثواه الأخير، وبدأت أسرة الشهيد وأصدقائه التوافد على المسجد وتم أداء صلاة الجثمان .

واستشهد العقيد فتحي سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، متأثرًا بإصابته جراء طعنه بآلة حادة من أحد العملاء داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم، بعدما نشبت مشاجرة بين العميل وموظفي البنك، بسبب مطالبته بصرف عائد مدخراته قبل موعده.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس، إنه تبلغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين، نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حاله هياج، حيث انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعدما أصاب العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم بآلة حادة كانت بحوزته، أسفرت عن استشهاده، وجرى ضبط المتهم.