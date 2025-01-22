رئيس بلدية جنين: الجيش الإسرائيلي يخلي بالقوة أحياء كاملة في المخيم

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مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)

قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن «الجيش الإسرائيلي يخلي بالقوة أحياء كاملة في المخيم»، منوهًا أن «هناك مخاوف من تدميرها ونسفها».

وأضاف في تصريحات لوكالة «الأناضول»، صباح الثلاثاء، أن «الجيش الإسرائيلي نفذ 104 عمليات عسكرية كبيرة ومئات الاقتحامات في المدينة ومخيمها منذ سبتمبر 2021».

يذكر أن جيش الاحتلال بدأ عدوانا على مدينة جنين ومخيمها أمس الثلاثاء، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة ما يزيد على 40 آخرين.

والليلة الماضية، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها.

ووصل عدد من آليات الاحتلال إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري، فيما دمرت جرافات الاحتلال الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.

كما تمركزت قوة من جيش الاحتلال في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.