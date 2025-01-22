اغتيال مسؤول حزب الله بالبقاع الغربي شرق لبنان

اغتيل مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي شرق لبنان الشيخ محمد حمادي، مساء اليوم الثلاثاء برصاص مسلحين مجهولين.



وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اغتيل مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي، أمام منزله في بلدة مشغرة شرق لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين أقلتهم سيارتان مدنيتان.

وأضافت الوكالة اللبنانية أنه بعد تنفيذ عملية الاغتيال لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

ونقل الشيخ حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.



وذكر مراسل قناة المنار، التابعة لحزب الله أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ما جرى.