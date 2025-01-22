السلطات الجزائرية تتسلم مواطنا إسبانيا كان مختطفا في مالي

أعلنت الجزائر تسلم مواطن إسباني كان مختطفا في مالي.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية الثلاثاء عن تسلم "المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء المواطن الإسباني المختطف نافارو كندا خواكيم وهو في صحة جيدة".

وبحسب بيان وزارة الدفاع فإن المواطن الإسباني الذي كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني ، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، "من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد".

وأضاف البيان أن الشخص "المعني تم نقله على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية".



وكان قد صرح متحدثان باسم تحالف لمتمردي الطوارق في شمال مالي يوم الاثنين، بأن التحالف حرر إسبانيا خُطف في شمال مالي.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد قالت يوم الجمعة إن إسبانيا خُطف في شمال أفريقيا. وذكرت صحيفة الباييس أن الرجل خطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر واقتيد إلى مالي.