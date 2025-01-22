مبعوث ترامب للشرق الأوسط: سأشارك في أعمال التفتيش المتعلقة باتفاق غزة

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشرق الأوسط، الأربعاء، إنه سيزور المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق التفتيش المنتشر في قطاع غزة وعلى امتداده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ويتكوف، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أنه يعتقد أن جميع دول المنطقة يمكن أن تلحق بركب الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وعندما طُلب منه تحديد دول بعينها، أشار إلى قطر، وقال إن الدوحة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلاله التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى "47 ألفا و161 شهيدا و111 ألفا و166 جريحا" جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 19 يناير الجاري.