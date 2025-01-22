مقتل شخصين وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء هجوم طعن بحديقة في ألمانيا

لقي شخصان حتفهما، أحدهما رجل - 41 عاما، والآخر طفل عمره عامان، في هجوم طعن وقع في حديقة بمدينة أشافنبورج بمنطقة فرانكن جنوب ألمانيا.

وأفادت الشرطة بأن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين بإصابات خطيرة، وتمكنت الشرطة في غضون وقت قصير من اعتقال المشتبه به بالقرب من مكان الجريمة.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجريمة ذات دوافع "إرهابية"، وقال :"تم بدء التحقيقات لمعرفة الدوافع"، وطلب عدم الانجرار وراء التكهنات. وأكد عدم وجود خطر يهدد سكان المنطقة حيث تم القبض على المشتبه به الوحيد.

واستبعدت الشرطة الاشتباه بحق شخص آخر كانت احتجزته في البداية، إذ تبين أنه شاهد فقط. وقالت الشرطة على منصة إكس :"يجري حاليًا استجواب الشاهد".

وبحسب المعلومات المتوافرة حاليا لدى الشرطة، قام شاب - 28 عاما، بمهاجمة عدة أشخاص بسكين في قلب المنتزه الشهير الواقع في وسط المدينة. وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة (د ب أ) بأن الرجل وهو أفغاني وكان من المعروف أنه يعاني اضطرابات نفسية وأنه كان مسجلا في الفترة الأخيرة في نُزُل للاجئين في المنطقة.

ولا يزال تسلسل أحداث الجريمة غير مؤكد حتى بعد ساعات من وقوعها، كما أنه ليس من المعروف بعد ما إذا كان الشاب المقبوض عليه علق على الجريمة.

وكانت الشرطة هرعت إلى مكان الجريمة بسرعة وربما يرجع ذلك إلى أن هناك دوريات راجلة تجوب الحديقة بانتظام. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الشاب قاوم السلطات أثناء القبض عليه، كما لا توجد معلومات موثوقة بعد عن تاريخه السابق وما إذا كان معروفا للشرطة من قبل وفي أي وقت جاء إلى ألمانيا.

ولم تمر ساعة واحدة حتى تم إعلام الجمهور بالهجوم.

وطوقت الشرطة مساحة كبيرة من الحديقة، كما استعانت بمروحية. ولم يتمكن الفضوليون إلى حد كبير من رؤية مسرح الجريمة بسبب اكتظاظه برجال الشرطة، كما تواجدت الأشرطة الحاجزة في أماكن مختلفة.

ونظرا لأنه كان يُعْتَقَد أن الجاني حاول الهروب عبر أحد خطوط السكك الحديدية، فقد تم تعليق حركة السكك الحديدية في أشافنبورج.

وأدت العملية الكبيرة التي قامت بها الشرطة إلى إلغاء وتأخير رحلات قطارات على خط السكة الحديدية بين مدينتي فورتسبورج وفرانكفورت.

وقالت متحدثة باسم السكك الحديدية إن محطة القطار الرئيسية في أشافنبورج تم إغلاقها بسبب العملية الشرطية لمدة غير محددة.