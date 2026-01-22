إسرائيل تعلن تأهّب سلاح الجو بأكمله تحسبا لضربة أمريكية ضد إيران

- قائد سلاح الجو الإسرائيلي: «لا بد من تعزيز الجاهزية والاستعداد الفوري لمجموعة متنوعة من السيناريوهات ضمن منظومات الدفاع الجوي»





أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح الجو بأكمله في حالة تأهب وجاهزية؛ في ظل تقديرات تل أبيب تشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

جاء ذلك على لسان قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، خلال تفقده بطارية القبة الحديدية المضادة للصواريخ، في موقع (لم يتم تحديده)، الأربعاء، وفق ما ذكره بيان لجيش الاحتلال.

وقال البيان إنه "خلال الزيارة، وقف قائد سلاح الجو على جاهزية الجنود، وتجول في مركز إدارة الاعتراضات، حيث شدد بار على أهمية تعزيز الجاهزية والاستعداد الفوري لمجموعة متنوعة من السيناريوهات ضمن منظومات الدفاع الجوي".

وقال بار للجنود: "منذ بداية الحرب، دافعت منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو، بجميع أنظمة أسلحتها، واعترضت عشرات الآلاف من التهديدات التي استهدفت أراضي دولة إسرائيل من مختلف ساحات القتال"، وفق ادعائه.

وأضاف: "في جميع الأوقات، يُطلب منا أن نكون مستعدين للمفاجآت، ومسئوليتنا هي تقليص الضرر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية قدر الإمكان، سنبذل كل ما في وسعنا للدفاع، حتى مع العلم بأنه لا يمكن ضمان عدم وقوع أي إصابات".

وتابع: "بالتوازي مع الدفاع القوي، يمتلك سلاح الجو ذراعا هجومية فتاكة قادرة على العمل في عمق أراضي العدو، وسلاح الجو بأكمله في حالة استعداد وتأهّب وجاهزية"، وفق تعبيره.

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران منتصف العام الماضي، قال بار: "لقد تعلمنا واستخلصنا العِبَر من عملية الأسد الصاعد، ونصل اليوم أقوى مما كنا".

وأضاف موجها كلامه للجنود: "على مدار 24 ساعة في اليوم، طوال أيام السنة، أنتم في حالة تأهب وجاهزية كاملة".

والإثنين، ذكرت قناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على درجة عالية جدا من اليقظة، انطلاقا من فرضية أن جميع السيناريوهات مطروحة وأن التطورات المرتقبة خلال الأيام المقبلة قد تكون مفصلية.

وأضافت القناة أن إسرائيل تعزز منظومات الدفاع الجوي وقدراتها الهجومية، في ظل اقتناع بأن الخيار العسكري الأمريكي لا يزال قائما، وأن واشنطن تبحث عن التوقيت الأنسب للتحرك.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف هجوما محتملا على إيران عقب اتصالات دبلوماسية جرت مع طهران، وعقبات لوجستية، وردود فعل سلبية من حلفاء إقليميين.

وأشار الموقع، نقلا عن مسئولين أمريكيين، الأحد، إلى أن ترامب كان مستعدا لإصدار أمر بشن هجوم على إيران قبل اجتماع عُقد في البيت الأبيض بشأن هذه البلد، الثلاثاء الماضي.

وبحسب التقرير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي بأن "إسرائيل غير مستعدة لرد إيراني محتمل"، وأن "الخطة الأمريكية المقترحة لا تمتلك القوة الكافية".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.