تشهد محافظة الشرقية، تحسنا نسبيا في حالة الطقس حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 24 درجة، في إشارة إلى تحسن نسبي نهارا، بينما يعود الإحساس بالبرودة في ساعات الليل.

وذكر المركز الإعلامي لمحافظة لشرقية، في بيان له، أن المحافظة يسودها طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا وسط تحسن نسبي في درجات الحرارة، على أن يكون الطقس بارد ليلا.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة الشرقية 24 درجة للعظمى، والصغرى 13 درجة.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بكل قطاعات المحافظة لاستقبال وموسم الأمطار والتقلبات الجوية؛ وذلك في ظل انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، وضع خطة لمجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار؛ وذلك من خلال مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع النزلات الكهربائية.

وكشف عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادا لسقوط الأمطار، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للاطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شركة الكهرباء؛ لمراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها وتركيب العوازل بها ورفع الوصلات والنزلات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.