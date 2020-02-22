 المكسيك تسلم نجل بارون للمخدرات إلى الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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المكسيك تسلم نجل بارون للمخدرات إلى الولايات المتحدة

علم المكسيك
علم المكسيك
مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : السبت 22 فبراير 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث : السبت 22 فبراير 2020 - 2:01 ص

قال وزير الأمن العام في المكسيك ألفونسو دورازو أمس الجمعة، إن حكومة بلاده سلمت نجل أحد أكبر بارونات المخدرات المطلوبين في البلاد إلى الولايات المتحدة.

وروبن أوسيجيرا جونزاليس (30 عاما) هو نجل نيمسيو أوسيجيرا، المعروف أيضا باسم "مينشو"، الذي يرأس التشكيل العصابي خاليسكو نيو جينيريشن القوي، وهو متهم بتهريب المخدرات على نطاق واسع إلى داخل الولايات المتحدة.

وقال دورازو خلال المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مدينة لا باز بشمال البلاد: "لقد تم تسليمه إلى السلطات الأمريكية أمس (الخميس)".

وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا أمنيا لرعاياها بشأن إمكانية اتخاذ "إجراءات انتقامية" من جانب أعضاء التشكيل الإجرامي في جوادالاخارا، معقل العصابة.


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