ولي عهد بريطانيا يزور والده دوق إدنبرة في المستشفى

زار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، والده دوق إدنبرة الأمير فيليب في المستشفى (لسبب غير معلن) حيث يخضع للعلاج، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

كان الأمير فيليب نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء الثلاثاء بعد أن شعر بوعكة صحية.

ويعد أمير ويلز أول فرد من العائلة المالكة يزور الأمير فيليب (البالغ من العمر 99 عامًا) منذ أن تم إدخاله المستشفى "للمراقبة والراحة"، ووصل الأمير تشارلز إلى المستشفى في حوالي الساعة 3.20 مساء أمس السبت، وخرج من السيارة مرتديًا قناعًا للوجه، وغادر المستشفى بعد حوالي 30 دقيقة.

يُعتقد أن تشارلز لم ير والده (الذي سيكمل عامه المائة في 10 يونيو) منذ ما قبل عيد الميلاد بسبب قيود فيروس كورونا على مستوى البلاد، حيث يقيم الدوق في قلعة وندسور.

وقالت مصادر بحسب الصحيفة: "بعد التشاور مع طبيبه، من المرجح أن يبقى دوق إدنبرة في المستشفى للمراقبة والراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل. وكما قلنا سابقًا، يتصرف الطبيب بحذر شديد. يبقى الدوق في حالة معنوية جيدة."

وأصدر قصر باكنجهام في وقت سابق من هذا الأسبوع بيانًا حول حالة الأمير فيليب، ذكر فيه "تم إدخال صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء الثلاثاء. كإجراء احترازي، بناءً على نصيحة الطبيب، بعد الشعور بتوعك.. من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لبضعة أيام للمراقبة والراحة."