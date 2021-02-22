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ارتفعت أسعار الأسمنت فيما استقرت أسعار الحديد بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الاثنين.

وجاءت أسعار الحديد للطن الواحد، على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وتراوح الارتفاع في أسعار الأسمنت، بين 10 و12 جنيها في بعض الشركات على النحو التالي:

أسمنت النصر 775 جنيها.

أسمنت أسيوط "الفهد" 763 جنيها.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 770 جنيها.

أسمنت سيناء 750 جنيها.

أسمنت السويس 805 جنيهات.

أسمنت حلوان 810 جنيهات.

أسمنت مصر بني سويف 780 جنيها.