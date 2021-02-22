محمد أحمد مرسي: لا تأثير لكورونا على الإنتاج العسكري بمصر

قال محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر تستفيد من معرض «آيدكس» 2021 بمدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الوزارة ترتب للدعوة إلى معرض «آيدكس» المصري الخاص بالمنتجات العسكرية، الذي من المقرر أن يُقام بنهاية شهر نوفمبر 2021.

وذكر أن الإمارات قبلت التحدي وأقامت الدورة الـ15 من معرض «آيدكس» رغم ظروف جائحة كورونا، مضيفًا: «أعتقد أننا قادرون على هذا التحدي أيضًا».

ولفت إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة في معرض «آيدكس» بأبو ظبي في الإمارات، مفيدًا بأن المشاركين لم يشعروا بهذه الإجراءات، إذ أنها لا تمثل عائقًا إطلاقًا.

وأكد أنه لا يوجد تأثير إطلاقًا على الإنتاج العسكري في مصر بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن «هناك برنامج تم وضعه، ولا بد أن يُنفذ على مدار السنة».

وكشفت وزارة الإنتاج الحربي عن الصور الأولى من داخل الجناح المصري بجوار الجهات التصنيعية الأخرى في جناح جمهورية مصر العربية قبل بدء فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، والذي يحضره ويشارك في فعالياته المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وانطلقت في الإمارات، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ15 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021، والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 شركة و5 دول جديدة.

https://youtu.be/xhfg2KvC0Ho