الخارجية الأمريكية: قلقون من خطوات إيران وابتعادها عن الامتثال للاتفاقية النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة قلقة من الخطوات التي قامت بها إيران وابتعادها عن الامتثال للاتفاقية النووية، مشيرًا إلى استعداد بلاده للقاء الإيرانيين من أجل حل تلك المسائل الصعبة.



وعن هجوم أربيل، أضاف برايس، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير إطلاق الصواريخ في أعقاب الهجوم المأساوي في أربيل، معلقًا: «نحن غاضبون جدًا من الهجمات الأخيرة».



ونوه إلى أن الهجوم ألحق الأذى بالمدنيين وقوات التحالف بما فيهم عنصر أمريكي، فضلًا عن أنه يمثل انتهاكًا لسيادة العراق، متابعًا: «نؤكد على سلامة وصحة مواطنينا ولا توجد أولوية أكبر، والشعب العراقي عانى كثيرًا من مثل هذا العنف».



وقتل شخص وسقط عدد من الجرحى من جراء هجمات صاروخية على مواقع في مدينة أربيل وضواحيها، من بينها قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.



وبحسب التحالف، فقد استهدفت صواريخ قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق، وهو ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي، علاوة على إصابة أحد أفراد القوات الأمريكية وخمسة أشخاص آخرين.