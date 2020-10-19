السودان يؤكد الحرص على التعاون مع بعثة يونيتامس

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي حرص السودان على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، لتحقيق الأهداف المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن المهدي التقت، اليوم الاثنين، مع فولكر بيرتَس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس".

ورحبت وزيرة الخراجية برئيس البعثة، معربة عن امتنانها لمنظمة الأمم المتحدة لاستجابتها لطلب السودان وتفويض البعثة لدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق أولوياتها.

وأكدت أهمية تعزيز وعي المجتمع السوداني، فيما يخص دور منظمة الأمم المتحدة وبعثاتها في السودان والاستفادة من التجارب السابقة والذاكرة المؤسسية للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "يوناميد"؛ لضمان الاستفادة القصوى من دعم وتمويل المنظمة.

ومن جانبه، أكد بيرتس حرص بعثة "يونيتامس" على مساندة ودعم حكومة الفترة الانتقالية، موضحا أنها المهمة الرئيسية التي جاءت من أجلها البعثة.