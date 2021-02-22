البرلمان العربي يدين العدوان الحوثي على مأرب واستهداف الأراضي السعودية

أدان البرلمان العربي، اليوم عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب، وتسببها في تفاقم الوضع الإنساني بالمحافظة ورفضها لكافة مساعي السلام التي يدعو لها المجتمع الدولي.



ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الاثنين، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمشاركة ممثلي اليمن الدكتور مهدي عبد السلام، وإنصاف علي مايو، وعبد الوهاب معوضه، وعلوي بن زبع، لمناقشة مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية على كافة الأصعدة انطلاقا من دوره في دعم امن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.



وعبر في بيان صادر عنه في ختام الجلسة، عن إدانته للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني وإصدارها ما يسمى أحكاما بالإعدام بحق 11 نائبا من أعضاء مجلس النواب وذلك بعد إصدارها أحكاما أخرى بالإعدام بحق 35 نائبا ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.



ورحب البرلمان العربي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة استكمالا لتنفيذ اتفاق الرياض برعاية السعودية، ولما تشكله من استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة وتنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المحررة.



ودعا البرلمان العربي الى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بما في ذلك الترتيبات العسكرية والأمنية.



كما أدان العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تجاه أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية واستهدافها أخيرا مطار أبها الدولي وكذا المدنيين في خميس مشيط بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة في انتهاك صارخ للأمن والسلم الدوليين.



ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في اتخاذ مواقف رادعة وحازمة ضد الممارسات والأعمال الإجرامية لميليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وجدد التأكيد على موقفه الثابت لحل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث.