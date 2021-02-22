بايدن يشارك في مراسم تأبين من لقوا حتفهم بفيروس كورونا في أمريكا

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليوم الاثنين، في مراسم تأبين من لقوا حتفهم بفيروس كورونا في البلاد.

وتقترب الولايات المتحدة الأمريكية من تسجيل نصف مليون حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز قد ذكرت أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في أمريكا حتى مساء أمس الأحد بلغ أكثر من 498 ألف، بالإضافة إلى أكثر من 28 مليون حالة إصابة.

وأعلن البيت الأبيض مساء أمس الأحد أن بايدن وزوجته وهاريس وزوجها سوف يقفون دقيقة صمت ويحملون الشموع في الغروب.

وسوف يدلي بايدن بخطاب قبل هذه المراسم.