الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية: قد يؤدي للإصابة بنزلات البرد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وتخفيف الملابس، ما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

ونصحت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الثلاثاء، بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية هلال فترتي النهار والليل حتى انتهاء فصل الشتاء في 20 مارس المقبل.

وقالت إن حالة عدم الاستقرار الحالية في الأحوال الجوية ستشهد هطول للأمطار على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري، مضيفة: «كلما تقدمنا بالداخل ستكون الأمطار أقل لكنها موجودة على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب البحر الأحمر».