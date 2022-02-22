 زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع دعما واضحا من شركائها - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 فبراير 2022 9:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع دعما واضحا من شركائها

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 9:18 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تتوقع "خطوات واضحة وفعالة للدعم من شركائنا" بعد اعتراف روسيا بالإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وذكر زيلينسكي في خطاب للشعب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أنه سيتضح الآن من "الصديق والشريك الحقيقي" لكييف ومن يرغب في إثارة خوف روسيا بالكلمات.

وأضاف: "إن الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك المحتلتين قد يمثل انسحابا أحاديا من اتفاقيات مينسك".

وأوضح أن: "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي.. على الرغم من تصرفات روسيا"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وتابع قائلا: "كييف ملتزمة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في دونباس".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك