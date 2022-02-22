علق المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، على أزمة المناخ، وما يمر به العالم من حيث الانبعاثات الحرارية المؤثرة على درجة حرارة كوكب الأرض.

وقال خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، إنه يجب تقليل الانبعاثات بنسبة 45% خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أن الانبعاثات زادت بنسبة كبيرة خلال العام الماضي.

واستكمل، أنه يجب خلال الفترة المقبلة تخفيض الانبعاثات، ومشاركة كل دول العالم لتقليل هذه الانبعاثات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأخضر هو يمثل الطاقة النظيفة التي يجب أن يتم العمل عليها.

وأوضح، أن مصر لديها العديد من الفرص للبناء على زخم جلاسكو، وقيادة العمل المناخي خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن تضافر الجهود الدولية وتعزيز العمل الجماعي، سوف يسهمان في تحقيق المستهدفات المرجوة.