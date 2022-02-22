تتواصل اليوم، منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بـ مباريات قوية، يفتتحها سيراميكا كليوباترا عندما يستضيف غزل المحلة في الثالثة عصرًا على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فيما تجمع المباراة الثانية بين إنبي والاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً.

ويحل غزل المحلة ضيفًا ثقيلًا على سيراميكا كليوباترا، بحثًا عن انتصار يقفز بالفريق لمركز متقدم في جدول الترتيب، حيث يتحل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف فقط.

فيما يستضيف إنبي الاتحاد السكندري في مباراة قوية، يبحث من خلالها الفريق البترولي عن تحسين مركزه في جدول الدوري، فيما يسعى الاتحاد السكندري لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل مخيب في الجولة الماضية أمام الشرقية للدخان «إيسترن كومباني».

ويحتل الاتحاد السكندري، قبل مباراة اليوم، المركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.