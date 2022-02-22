ميدو: موسيماني يستخدم علم التفاوض لمصلحته ويضغط على الأهلي

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يرى أحمد حسام "ميدو"، نجم ومدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي يستخدم علم التفاوض من أجل الضغط على إدارة ناديه لتجديد عقده بالشروط التي يضعها.

وقال ميدو في تصريحاته عبر قناة المحور: "تصريحات موسيماني اليوم تضع الأهلي تحت ضغط، موسيماني بيقول لإدارة الأهلي المدرب اللي هيجي بعدي هيعيش في ظلي".

وأوضح: "موسيماني يستخدم علم التفاوض ويستخدم كل الكروت لتجديد تعاقده بشروطه، وموسيماني ذكي في استخدام الإعلام».

وحول أفضل اللاعبين الأجانب الذي تعاقد معهم الأهلي، أجاب: "أفضل اللاعبين الأفارقة الذين تعاقد معهم الأهلي من وجهة نظري على معلول وأليو ديانج، وهما أفضل صفقتين منذ التعاقد مع جيلبرتو وفلافيو".

وأتم: "ديانج ممكن يجيب للأهلي 7 أو 8 ملايين دولار وده طبيعي جدا بناء على إمكانيات اللاعب".