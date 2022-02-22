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تزامنا مع وجود السيسي.. الرئيس الجزائري يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 12:37 م

يبدأ رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وذلك حسبما أفاده موقع جريدة «النهار» الجزائري، صباح الثلاثاء.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، دولة الكويت، حيث كان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله المطار.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله دولة الكويت، حيث عزف السلام الوطني لمصر والكويت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية/الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية/الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.


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