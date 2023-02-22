 الإدارة أبلغت عبدالمنصف.. ميدو يعلن إقالته من تدريب الإسماعيلي - بوابة الشروق
الأربعاء 22 فبراير 2023 12:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟

النتـائـج تصويت

الإدارة أبلغت عبدالمنصف.. ميدو يعلن إقالته من تدريب الإسماعيلي

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:23 ص

عاتب أحمد حسام ميدو، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بسبب عدم إبلاغه بشكل شخصي بقرار رحيله عن الفريق.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أتمنى تواصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي معي، ولكنني في النهاية أحترم قرار مجلس الإدارة.

وأضاف: "نحن مازلنا في وسط المعركة وكنا قادرين على تعويض فارق النقاط بيننا وبين الأندية المتقدمة في جدول الترتيب، ولكني ليس رئيس النادي". 

وواصل: "كنت أتمنى أن يحترمني مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ويتحدث معي ويبلغني بقرار رحيلي وليس الحديث مع محمد عبد المنصف وإبلاغه القرار".

واختتم: "كنت أتمنى استكمال رحلتي مع الإسماعيلي وكنت واثقا من بقاء الفريق في الدوري ولا يوجد مدرب في مصر كان سيقبل العمل في الإسماعيلي في مثل تلك الظروف"


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك