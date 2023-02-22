عاتب أحمد حسام ميدو، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بسبب عدم إبلاغه بشكل شخصي بقرار رحيله عن الفريق.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أتمنى تواصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي معي، ولكنني في النهاية أحترم قرار مجلس الإدارة.
وأضاف: "نحن مازلنا في وسط المعركة وكنا قادرين على تعويض فارق النقاط بيننا وبين الأندية المتقدمة في جدول الترتيب، ولكني ليس رئيس النادي".
وواصل: "كنت أتمنى أن يحترمني مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ويتحدث معي ويبلغني بقرار رحيلي وليس الحديث مع محمد عبد المنصف وإبلاغه القرار".
واختتم: "كنت أتمنى استكمال رحلتي مع الإسماعيلي وكنت واثقا من بقاء الفريق في الدوري ولا يوجد مدرب في مصر كان سيقبل العمل في الإسماعيلي في مثل تلك الظروف"