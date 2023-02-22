الأرصاد تنبه لتقلبات جوية في مارس وتوجه تحذيرا للمواطنين

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهر مارس المقبل سيشهد تقلبات جوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الشمس"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستشهد حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، في اليوم الواحد وذلك بين ساعات النهار والليل.

وحذرت "غانم"، من تخفيف الملابس في هذه الآونة، داعية لعدم الانخداع في التحسن النسبي الذي تشهده حالة الطقس في الأيام المتبقية من فصل الشتاء الذي ينتهي في 20 مارس.

وشددت على ضرورة المحافظة على ارتداء ملابس شتوية في فترات النهار، وتكون -أي الملابس- ثقيلة في فترات الليل.

وعن طقس الأسبوع المقبل على وجه التحديد، ذكرت أن البلاد تشهد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى في هذه الفترة ستتراوح بين 22 و24 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى.