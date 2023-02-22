أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال عزز نشر القبة الحديدية في "غلاف غزة"، لاحتمال إطلاق صواريخ من القطاع رداً على مجزرة نابلس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير، قوله إن "المنظومة الأمنية تستعد لعمليات انتقامية رداً على الأحداث في نابلس، واحتمال امتداد التوترات إلى قطاع غزة أيضاً".

وكان "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد صرح بأن المقاومة في غزة تراقب جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية.

وقال أبو عبيدة في تصريح له، بعد المجزرة التي شنتها قوات الاحتلال في نابلس، إن صبر المقاومة آخذ في النفاد.

وارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، إلى عشرة شهداء بينهم طفل ومسنان، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر، وفق أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.