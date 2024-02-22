زيلينسكي يشيد بالقوات الجوية الأوكرانية لإسقاطها مقاتلات روسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقوات الجوية لبلاده لإسقاطها سبع طائرات مقاتلة روسية، وذلك في رسالته المسائية يوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي إن الطائرات المقاتلة من طراز سوخوي أسقطت في غضون أسبوع، مضيفا: "أنا ممتن لقواتنا الجوية وجميع أولئك الذين يحمون مجالنا الجوي".

وأضاف زيلينسكي أن إحدى أهم المهام في الحرب هي حماية المجال الجوي والمواقع على الجبهة من الضربات الجوية والصاروخية الروسية.

وقبل الذكرى الثانية لبدء الحرب، أعلن زيلينسكي أيضا عن اتفاقيات أمنية جديدة مهمة مع حلفاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن هذه الاتفاقيات تشمل مساعدات دفاعية للجنود وضمانات مالية ملموسة للغاية للبلاد، على الرغم من أنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى أو أكثر تحديدا.

وأبرمت أوكرانيا مؤخرا اتفاقيات أمنية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقال زيلينسكي إن المزيد من الاتفاقيات ستتبعها في الأسابيع المقبلة.

وتستعد كييف لإحياء الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي الشامل يوم السبت.

وبدأ الغزو، الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير 2022، مما أدى إلى الموت والدمار في الدولة المجاورة.

وتحاول كييف الدفاع عن نفسها واستعادة الأراضي من روسيا بمساعدة مساعدات عسكرية ومالية وعسكرية غربية.