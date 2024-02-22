برلمان لاتفيا يتعهد بدعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر على روسيا

تعهد برلمان لاتفيا بمواصلة الدعم لأوكرانيا لحين تحقيق النصر في حربها ضد روسيا.

وقال الرئيس اللاتفي إدجارس رينكيفيتش، في كلمة أمام أعضاء البرلمان بالعاصمة ريجا، اليوم الخميس: "علينا بذل ما بوسعنا، بل وأكثر".

وفي الوقت نفسه، حذر رينكيفيتش، من الشعور بالضجر من الحرب، مضيفا: "دعونا نعيش دون أوهام من سوء الحظ أن عدوان روسيا على أوكرانيا قد يستمر لسنوات قادمة"، بحسب وصفه.

وتحل بعد غد السبت الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحرب الروسية الأوكرانية.

ودعت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا أيضا، خلال الجلسة البرلمانية الخاصة، إلى استمرار الدعم السياسي والعسكري والمالي لأوكرانيا.

وقالت سيلينا إن لاتفيا قدمت بالفعل 650 مليون يورو (703 ملايين دولار)، على الأقل، مساعدات لكييف منذ بداية الحرب، ويجب أن يتبع ذلك هذا العام تقديم نحو 200 مليون يورو.

وفي خطاب عبر تقنية الفيديو، شكر رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك شعب لاتفيا على دعمه ومساعدته التي "لا تفتر" لكييف، وقال: "سيكون النصر مشاركة- سيكون نصرا للحرية والاستقلال والديمقراطية".